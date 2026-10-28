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Cina: presidente tedesco prova un veicolo a nuova energia di Volkswagen a Hefei
Ieri il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha visitato la Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) a Hefei, durante la sua visita di Stato in Cina. Ha effettuato un giro di prova a bordo di un veicolo a nuova energia dotato di un sistema di guida intelligente sviluppato a livello locale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)