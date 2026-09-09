Cina, rappresentante dell’imprenditoria tedesca invita alla cooperazione

La cooperazione con la Cina è la strada da seguire, mentre il disaccoppiamento è una "totale assurdità" per le aziende tedesche ed europee che vogliono rimanere competitive e innovative, ha dichiarato Walter Doring, presidente dell'Academy of German Hidden Champions (ADWM), in occasione della 26esima edizione della China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) a Xiamen, nella provincia orientale cinese del Fujian. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)