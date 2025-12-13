Home Video News Xinhua Cina: porto di Hainan lancerà operazioni doganali per rafforzare il commercio
Il Porto di Libero Scambio di Hainan, nel sud della Cina, lancerà ufficialmente il 18 dicembre di quest'anno operazioni doganali speciali estese a tutta l'isola, una mossa chiave per rafforzare il commercio e attrarre imprese globali. Ecco cosa dicono i leader aziendali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)