Cina: portavoce, pronti a lavorare con l’Europa per ampliare cooperazione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un portavoce cinese ha dichiarato oggi che la Cina è pronta a lavorare con l’Europa per mantenere il posizionamento di base di un partenariato, gestire in modo adeguato le divergenze commerciali ed economiche, coltivare un maggior numero di agende di cooperazione e affrontare insieme le sfide globali.

Lou Qinjian, portavoce della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo, ha formulato queste osservazioni nel corso di una conferenza stampa tenuta un giorno prima dell’apertura della sessione.

Cina ed Europa non presentano fondamentali conflitti di interessi né tensioni geopolitiche, ha dichiarato Lou.

(ITALPRESS).