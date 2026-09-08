PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La quarta partita di forniture di soccorso d’emergenza inviate dalla Cina al Nepal è stata spedita questa mattina, secondo quanto dichiarato oggi da una portavoce del ministero cinese degli Esteri.
La portavoce Mao Ning ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, aggiungendo che, di fronte a tragiche catastrofi, la Cina continuerà a rimanere saldamente al fianco del Nepal per superare insieme le difficoltà.
(ITALPRESS).
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