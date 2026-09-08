Cina: industria tessile e dell’abbigliamento in sviluppo a Yudu (2)

YUDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un lavoratore opera su una linea di produzione di filati di cotone presso un’azienda tessile nella contea di Yudu, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 3 settembre 2026. Yudu, uno dei punti di partenza della Lunga marcia dell’Armata Rossa Centrale, l’epica marcia del 1934-1936 che ruppe l’accerchiamento del Kuomintang, negli ultimi anni si è concentrata sullo sviluppo dell’industria tessile e dell’abbigliamento, formando una catena industriale completa che comprende filatura, tessitura, stampa, produzione di abbigliamento e vendite tramite e-commerce. I ricavi del settore nella zona hanno superato i 100 miliardi di yuan (circa 14,9 miliardi di dollari statunitensi) nel 2025, creando quasi 200.000 posti di lavoro.

-Foto Xinhua-

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