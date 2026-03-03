Cina: portavoce, Amplieremo con determinazione l’apertura di alto livello

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina amplierà con determinazione l’apertura di alto livello, promuoverà la liberalizzazione e l’agevolazione di commercio e investimenti, e infonderà maggiore energia positiva e certezza nello sviluppo globale, ha affermato martedì un portavoce.

Liu Jieyi, portavoce della quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), il massimo organo consultivo politico della Cina, ha formulato queste osservazioni in una conferenza stampa.

Commentando l’avvio lo scorso anno delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola del Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, ha dichiarato che si è trattato di una mossa fondamentale negli sforzi costanti della Cina per espandere l’apertura di alto livello e promuovere un’economia mondiale aperta.

L’avvio delle operazioni doganali speciali rappresenta un’esplorazione pionieristica nella costante espansione da parte della Cina dell’apertura istituzionale e dimostra la ferma determinazione del Paese a portare avanti la riforma e l’apertura, ha riferito Liu ai giornalisti.

“La Cina rimane impegnata nella sua politica nazionale fondamentale di apertura; la sua porta verso il mondo non si chiuderà, ma si aprirà sempre di più”, ha dichiarato Liu.

