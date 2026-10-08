Cina: polizia di frontiera di Pumaqangtang presidia altopiano a 5.373 metri (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli agenti della stazione di polizia di frontiera di Pumaqangtang aiutano un uomo a liberare il suo camion rimasto bloccato a Shannan, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 19 agosto 2026. Pumaqangtang, la cittadina più elevata della Cina, si trova a un’altitudine media di 5.373 metri, con livelli di ossigeno inferiori alla metà di quelli registrati a livello del mare. Qui sorge la stazione di polizia di frontiera di Pumaqangtang, situata alla quota più elevata del Paese. Gli agenti e ausiliari di polizia in servizio qui, con un’età media di poco superiore ai 30 anni, presidiano questo gelido altopiano, dove l’ossigeno è rarefatto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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