Cina, per la ferrovia Qinghai-Xizang in crescita servizi passeggeri e merci

La ferrovia Qinghai-Xizang ha mantenuto un funzionamento stabile e sicuro negli ultimi due decenni, con un'efficienza dei trasporti in costante miglioramento. Sia i servizi passeggeri sia quelli merci hanno registrato una crescita notevole, ridefinendo i modelli regionali logistici e di mobilità. (XINHUA) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)