Montenegro: al via lavori su tratto autostradale a cura di un consorzio cinese

Venerdì è stato dato ufficialmente il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo tratto dell'autostrada Bar-Boljare, in Montenegro, che sarà costruita da un consorzio cinese. Il progetto dovrebbe migliorare ulteriormente la connettività, liberando il potenziale di sviluppo del Montenegro settentrionale e imprimendo nuovo slancio alla crescita economica a lungo termine del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)