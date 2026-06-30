Cina, CEO azienda tedesca, Paese rende energia solare e batterie più accessibili

La Cina ha svolto un ruolo chiave nel rendere l'energia solare e lo stoccaggio tramite batterie più accessibili a livello mondiale, grazie alla sua capacità produttiva su larga scala e a catene di approvvigionamento efficienti, ha dichiarato Markus Elsaesser, fondatore e amministratore delegato della società tedesca Solar Promotion GmbH, in una recente intervista a Xinhua. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua).