Cina: Pechino, nazionale di hockey su ghiaccio si allena con giovani atleti

La nazionale maschile cinese di hockey su ghiaccio si è unita ad alcuni giovani giocatori a Pechino per una sessione di allenamento pratico, condividendo tecniche di pattinaggio, passaggio e tiro e offrendo ai bambini l'opportunità di imparare, competere e vivere lo spirito di questo sport. Cliccate sul video per scoprire di più. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)