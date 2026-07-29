Home Video News Xinhua Cina: Orto botanico di Xishuangbanna offre foto uniche sulle foglie di ninfea
Cina: Orto botanico di Xishuangbanna offre foto uniche sulle foglie di ninfea
Avete mai provato a stare in piedi su una foglia? Nell'Orto botanico tropicale di Xishuangbanna dell'Accademia cinese delle scienze, nello Yunnan della Cina sud-occidentale, le foglie delle ninfee giganti raggiungono i due metri di diametro e possono sostenere i visitatori che rispettano i requisiti previsti, per una foto davvero unica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)