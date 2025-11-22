Cina: “partner dei panda” mettono in luce progressi ecologici del Paese

I risultati ottenuti nella conservazione del panda gigante sono stati un microcosmo degli sforzi della Cina per promuovere la civiltà ecologica. A una conferenza a tema panda a Chengdu, Zhou Yang di Xinhua ha raccolto le principali considerazioni dei partecipanti sulla spinta della Cina verso la protezione ecologica e la promozione della biodiversità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (fonte video: Xinhua)