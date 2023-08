PECHINO (CINA) (ITALPRESS/MNA) – La Palestina ha firmato nei giorni scorsi accordi di cooperazione con la Cina nel corso della visita del presidente Mahmoud Abbas a Pechino. Alla presenza del presidente Mahmoud Abbas e del presidente cinese Xi Jinping a Pechino, la delegazione palestinese ha firmato diversi accordi con la parte cinese, compreso un accordo di gemellaggio tra Ramallah e Wuhan, un accordo sull’insegnamento della lingua cinese nelle scuole palestinesi, un accordo sull’esenzione dal visto per i titolari di passaporto diplomatico e un progetto per il completamento della pavimentazione stradale a Ramallah. Siglato anche un accordo per istituire delegazioni tecniche per quattro progetti. “Oggi abbiamo annunciato congiuntamente l’istituzione di un partenariato strategico cino-palestinese, che diventerà un’importante pietra miliare nella storia delle relazioni bilaterali”, ha affermato Xi come ha riferito la China Central Television (CCTV). La Cina è pronta a rafforzare il coordinamento e la cooperazione con la Palestina per promuovere una risoluzione onnicomprensiva, giusta e di lunga data della questione palestinese”, ha aggiunto Xi.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

