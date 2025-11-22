Cina: osservatori internazionali, modernizzazione del Paese ispira Sud globale

Mentre il mondo affronta sfide profonde, la Cina sta tracciando un percorso costante verso la modernizzazione sotto una nuova filosofia di sviluppo che guida una crescita di alta qualità e apre nuove opportunità per la comunità globale. Quanto è significativa la modernizzazione della Cina? Cosa significa per il mondo? E in che modo potrebbe ripercuotersi sui Paesi del Sud globale? In occasione di un forum sulla modernizzazione del Sud globale in corso a Pechino, abbiamo parlato con alcuni studiosi per raccogliere le loro analisi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (fonte video: Xinhua)