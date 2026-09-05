Cina: dirigente Cnn, diversità Asia-Pacifico può essere fonte di forza

"Quella diversità (della regione Asia-Pacifico) non dovrebbe essere vista come un ostacolo. Può essere una fonte di forza", ha dichiarato Konstantinos Oikonomou, vicepresidente senior della CNN, all'apertura dell'Asia-Pacific Media Forum. Il forum, inaugurato oggi a Shenzhen, in Cina, ha riunito oltre 400 rappresentanti della regione Asia-Pacifico e di altre aree del mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)