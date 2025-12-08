Cina, “onde” di uccelli nello Shandong

Una balena volante? Un'"onda" di uccelli mozzafiato sorvola la Riserva Naturale Nazionale del Delta del Fiume Giallo, nello Shandong, nella Cina orientale! La riserva ha rafforzato gli sforzi di protezione degli uccelli migratori, fungendo da importante sito di svernamento e sosta per le specie migratorie a livello globale. Grazie agli sforzi di tutela e al miglioramento dell'ambiente, il numero di specie di uccelli nella riserva è aumentato da 187 a 374 negli ultimi tre decenni, e ora oltre 6 milioni di uccelli vi si riproducono e riposano ogni anno. (ITALPRESS/XINHUA)