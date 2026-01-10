Cina: oltre 5.100 robot umanoidi spediti da AgiBot nel 2025

L'azienda cinese di robotica AgiBot ha spedito oltre 5.100 robot umanoidi nel 2025, assicurandosi una quota del 39% del mercato globale di riferimento. Secondo un rapporto di settore pubblicato da Omdia, l'azienda si è classificata al primo posto a livello mondiale sia per volume di spedizioni sia per quota di mercato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)