Home Video News Xinhua Cina, nello Jiangxi la più bella “strada sull’acqua” del Paese
Cina, nello Jiangxi la più bella “strada sull’acqua” del Paese
Nella provincia dello Jiangxi, nella Cina orientale, il tratto Dahuchi dell'autostrada Yongwu si trasforma con le stagioni in uno dei percorsi più surreali della Cina. Ogni estate, quando l'innalzamento delle acque del lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce della Cina, sommerge la strada, percorrerla dà la sensazione di scivolare sull'acqua. Quando l'acqua si ritira, lo stesso percorso riemerge come una strada panoramica che attraversa la vasta zona umida, offrendo due paesaggi mozzafiato in un luogo indimenticabile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)