IA, In crescita collaborazione tra aziende internazionali e cinesi

IA, In crescita collaborazione tra aziende internazionali e cinesi

Alla quarta edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) di Pechino, le aziende internazionali hanno evidenziato la crescente collaborazione con i settori cinesi dell'IA, del digitale, dell'industria e della logistica. Tenutasi da lunedì fino a oggi, la CISCE ha sottolineato il suo ruolo nel mettere in contatto partner delle catene di approvvigionamento in tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)