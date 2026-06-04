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Cina, nel Gansu l’uso dei droni rafforza la protezione delle colture di grano
Nella contea di Weiyuan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, i droni per la protezione delle colture si alzano in volo sui campi di grano. Questa tecnologia consente un'applicazione dei pesticidi più rapida e uniforme sui terreni montuosi, aiutando gli agricoltori a combattere malattie come la ruggine striata del grano e a sostenere una produzione cerealicola stabile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)