Cina: Nannini Eyewear inaugura il suo primo store nel sud del Paese

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Nannini Eyewear Group — brand italiano di design e produzione di occhiali e membro storico della Camera di Commercio italiana in Cina – ha inaugurato il suo primo store nel Sud della Cina, presso Jingji Yujingfeng, a Nanshan Xili University Town.

“Questa apertura non rappresenta soltanto una tappa fondamentale nel percorso di 18 anni del marchio volto a rafforzare la propria presenza nel mercato cinese, ma costituisce anche un nuovo ponte per gli scambi economici, commerciali e culturali tra Cina e Italia”, spiega l’ente camerale, secondo cui “Nannini ha da sempre valorizzato il Made in Italy come strumento di dialogo e reciproco apprezzamento della cultura della moda tra i due Paesi”. Fondata nel 1954 e posizionata nel segmento high-end, l’azienda rimane fedele alla lavorazione artigianale 100% italiana, combinando il DNA del motorsport con il classico design italiano. La serie pieghevole COMPACT ha ottenuto riconoscimenti internazionali ed è stata acquisita dal Museum of Modern Art (MoMA) di New York, affermandosi come punto di riferimento dell’estetica funzionale.

La CCIC sottolinea come “l’apertura del primo store Nannini a Shenzhen sia un esempio concreto dei 18 anni di impegno e radicamento dei membri della Camera nel mercato cinese, contribuendo a infondere nuova vitalità agli scambi nel settore della moda tra Italia e Cina. Situato strategicamente nel dinamico hub economico della Greater Bay Area, il nuovo negozio pone al centro la passione per lo sport e offre esami visivi professionali su misura e consulenze personalizzate one-to-one con designer, permettendo ai residenti della GBA e di Shenzhen di vivere da vicino l’eccellenza dell’artigianato italiano. Le promozioni esclusive del mese di apertura estendono questa esperienza di qualità interculturale a un pubblico ancora più ampio”.

