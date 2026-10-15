Cina: MOC, disposti a promuovere commercio di beni a duplice uso con l’UE

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è pronta a collaborare con l’Unione europea (UE) per continuare a valorizzare il ruolo del meccanismo di dialogo sul controllo delle esportazioni e promuovere lo sviluppo del commercio bilaterale di beni a duplice uso, come dichiarato oggi da un portavoce del ministero del Commercio (MOC).

Il portavoce del ministero He Yadong ha rilasciato queste dichiarazioni durante una regolare conferenza stampa, rispondendo a una domanda dei media sulle licenze di esportazione di terre rare verso l’UE.

La Cina è disposta a continuare ad agevolare l’approvazione di tali licenze e auspica che l’UE offra agevolazioni per la risoluzione reciproca dei principali casi relativi alle licenze riguardanti la Cina nel settore dei beni a duplice uso, ha concluso He.

(ITALPRESS).