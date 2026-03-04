Cina: ministro Esteri, uso o minaccia di forza non giova a nessuno, incluso Israele

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Astenersi dall’uso o dalla minaccia della forza nelle relazioni internazionali è nell’interesse fondamentale di tutte le parti, incluso Israele, ha affermato martedì il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante una conversazione telefonica con il ministro israeliano degli Esteri Gideon Sa’ar, richiesta da quest’ultimo.

Dopo aver ascoltato la relazione di Sa’ar sulla posizione di Israele riguardo alla situazione attuale, Wang ha dichiarato che la Cina ha costantemente sostenuto la risoluzione delle questioni calde internazionali e regionali attraverso il dialogo e le consultazioni, e che tutte le parti dovrebbero attenersi agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Per molti anni, la Cina si è impegnata a promuovere una risoluzione politica della questione nucleare iraniana, ha dichiarato Wang, aggiungendo che i recenti colloqui tra Iran e Stati Uniti stavano portando evidenti progressi e affrontavano anche le preoccupazioni di sicurezza di Israele.

Purtroppo, questo processo è stato ora interrotto dagli attacchi militari, ha dichiarato Wang.

La Cina si oppone agli attacchi militari lanciati da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. L’uso della forza non può realmente risolvere la questione. Al contrario, creerà nuovi problemi e gravi conseguenze, ha aggiunto Wang.

Il vero valore della forza militare non risiede sul campo di battaglia ma nella prevenzione della guerra, ha proseguito Wang, sottolineando che la Cina chiede un’immediata cessazione delle operazioni militari per impedire che il conflitto si aggravi ulteriormente e sfugga al controllo.

Secondo il funzionario, la Cina ha costantemente mantenuto una posizione giusta sulle questioni del Medio Oriente e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una de-escalation.

Wang ha anche esortato la parte israeliana ad adottare misure concrete per garantire la sicurezza del personale e delle istituzioni cinesi. Sa’ar ha dichiarato che Israele attribuisce grande importanza a questa questione e salvaguarderà la sicurezza del personale e delle istituzioni cinesi.

(ITALPRESS).