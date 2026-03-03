Cina: ministro Esteri invoca sforzi congiunti con Francia per allentare tensioni in Medio Oriente

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina auspica una collaborazione con la Francia per promuovere un allentamento delle tensioni in Medio Oriente e difendere congiuntamente le norme fondamentali delle relazioni internazionali, ha affermato lunedì il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

In una conversazione telefonica con il ministro francese degli Esteri Jean-Noel Barrot, Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha esortato la Francia a mantenere una posizione obiettiva e giusta e a conservare un approccio calmo e razionale sull’attuale situazione.

Durante i loro colloqui, Barrot ha illustrato la posizione della Francia sull’attuale situazione in Medio Oriente, sottolineando che Francia e Cina, entrambe membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, hanno responsabilità speciali nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Barrot ha osservato che l’azione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è stata attuata senza chiedere il parere del Consiglio di Sicurezza né ottenerne l’autorizzazione, sottolineando che tutte le parti dovrebbero ora lavorare insieme per promuovere un allentamento delle tensioni e risolvere la questione nucleare iraniana, e altri temi, attraverso i negoziati.

La Cina mantiene buone relazioni sia con l’Iran sia con i Paesi della regione del Golfo, ha dichiarato Barrot, esprimendo la speranza di lavorare insieme al Paese per svolgere un ruolo positivo nell’allentare le tensioni nella regione.

Da parte sua, Wang ha ribadito la posizione di principio della Cina, sottolineando che la comunità internazionale dovrebbe opporsi a qualsiasi atto che violi il diritto internazionale e non applicare doppi standard.

Le grandi potenze non devono usare il loro vantaggio militare per lanciare attacchi arbitrari contro altre nazioni, e il mondo non dovrebbe tornare alla legge della giungla, ha dichiarato Wang.

In definitiva, la questione nucleare iraniana dovrebbe tornare sul binario della risoluzione politica e diplomatica, ha concluso Wang.

