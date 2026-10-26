Cina, miniescavatori prodotti nel Paese hanno grande impatto sui mercati globali

La città di Jining, nello Shandong, in Cina, sta trasformando i macchinari edili compatti in un'importante attività di esportazione. I produttori locali stanno sfruttando la domanda estera di miniescavatori e altre attrezzature di piccole dimensioni, combinando vantaggi in termini di costi e innovazione dei prodotti. Nei primi tre trimestri di quest'anno, le esportazioni da Jining di piccoli macchinari edili e prodotti correlati hanno raggiunto i 10,8 miliardi di yuan (circa 1,62 miliardi di dollari statunitensi), in aumento del 39% su base annua. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)