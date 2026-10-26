Home Video News Xinhua Cina, miniescavatori prodotti nel Paese hanno grande impatto sui mercati globali
Cina, miniescavatori prodotti nel Paese hanno grande impatto sui mercati globali
La città di Jining, nello Shandong, in Cina, sta trasformando i macchinari edili compatti in un'importante attività di esportazione. I produttori locali stanno sfruttando la domanda estera di miniescavatori e altre attrezzature di piccole dimensioni, combinando vantaggi in termini di costi e innovazione dei prodotti. Nei primi tre trimestri di quest'anno, le esportazioni da Jining di piccoli macchinari edili e prodotti correlati hanno raggiunto i 10,8 miliardi di yuan (circa 1,62 miliardi di dollari statunitensi), in aumento del 39% su base annua. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)