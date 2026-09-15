PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese del lavoro è rimasto complessivamente stabile, con il tasso medio rilevato di disoccupazione urbana attestatosi al 5,2% nei primi otto mesi del 2026, rientrando quindi nell’obiettivo annuale, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.

Il tasso è rimasto invariato sia rispetto ai primi sette mesi dell’anno sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

“La stabilità della produzione ha posto solide basi per la stabilità dell’occupazione. La crescita costante della produzione delle imprese ha contribuito a stabilizzare la domanda di manodopera”, ha dichiarato il portavoce dell’NBS Fu Linghui durante una conferenza stampa.

“Nel frattempo, il settore dei servizi dispone di una notevole capacità di assorbimento di manodopera. I settori emergenti dei servizi, come quelli informatici e legati ai software, sono cresciuti rapidamente, fornendo un importante contributo alla stabilità dell’occupazione”, ha affermato Fu.

Nel solo mese di agosto, il tasso rilevato di disoccupazione urbana si è attestato al 5,3%, con un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a luglio. L’NBS ha attribuito l’incremento a fattori stagionali.

La Cina ha fissato per il 2026 l’obiettivo di mantenere tale tasso intorno al 5,5% e punta a creare oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane durante l’anno.

Per promuovere ulteriormente l’occupazione, ad agosto il Paese ha pubblicato una circolare sull’ottimizzazione dei posti di lavoro a livello di comunità nelle aree urbane e rurali per l’assunzione di neolaureati, con l’obiettivo di creare un solido bacino di talenti a sostegno della modernizzazione della governance e delle capacità a livello locale.

A luglio, la Cina ha pubblicato un piano quinquennale per lo sviluppo delle risorse umane e della previdenza sociale. Tra gli obiettivi per il periodo 2026-2030, il piano mira ad aiutare 25 milioni di disoccupati nelle città a trovare un nuovo impiego e a fornire assistenza occupazionale a 6,5 milioni di persone con difficoltà a trovare lavoro.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-