Cina: Maratona di Dingzhou, nelle medaglie rivive la porcellana millenaria

La Mezza Maratona di Dingzhou ha debuttato nel 2023 nell'omonima città della provincia dello Hebei. Le sue medaglie sono realizzate secondo l'antica tecnica della porcellana Ding, una delle Cinque Grandi Fornaci della dinastia Song con oltre mille anni di storia, e ogni anno attirano corridori da tutto il Paese. La medaglia dell'edizione 2026 è stata co-progettata da diversi eredi del patrimonio culturale immateriale e anche il suo cordino è tessuto a mano. Il comitato organizzatore auspica di creare un ricordo sportivo e culturale distintivo, che lasci ai corridori un ricordo indelebile della gara. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca2 (Fonte video: Xinhua)