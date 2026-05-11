Uccelli migratori tornano a popolare il lago Poyang nella stagione riproduttiva

All'inizio dell'estate, circa 40.000 aironi bianchi si sono stabiliti lungo le rive del lago Poyang a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Con il continuo ampliamento del loro habitat, è possibile osservare questi uccelli mentre nidificano e allevano i piccoli in mezzo a una vegetazione rigogliosa, offrendo un vivace quadro di armonia ecologica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)