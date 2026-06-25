Cina, lo sviluppo guidato dall’innovazione crea opportunità oltre i confini

La capacità di innovazione della Cina è sotto i riflettori al Summer Davos Forum 2026 a Dalian, e i partecipanti ritengono che lo sviluppo cinese basato sull'innovazione non solo porterà benefici al Paese, ma contribuirà anche alla crescita globale e condividerà opportunità con il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)