Cina, a Pechino la China International Supply Chain Expo 2026

Leader aziendali e funzionari si riuniscono questa settimana a Pechino per la China International Supply Chain Expo 2026, una piattaforma emergente per promuovere catene di approvvigionamento globali diversificate e cooperative. Mentre l'incertezza geopolitica e la frammentazione economica continuano a mettere alla prova la resilienza dell'economia globale, la Cina presenta l'evento come una piattaforma per l'apertura, l'innovazione e la collaborazione internazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)