CEO SMI, Cina Paese partner affidabile per crescita sostenibile

Alla quarta edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE), Jennifer Jordan-Saifi, amministratrice delegata del Consiglio globale della Sustainable Markets Initiative (SMI), ha condiviso le sue opinioni sul ruolo della Cina nel promuovere lo sviluppo sostenibile e la cooperazione globale. Ha affermato che la Cina si sta muovendo a una velocità notevole e che il mondo ha molto da imparare dalla sua esperienza, in particolare in ambiti come la transizione verde e la manifattura avanzata. Ha sottolineato l'impegno a lungo termine del Paese nei confronti della sostenibilità e ha descritto il Paese come "un partner affidabile" per investitori e imprese. La SMI, inaugurata da re Carlo III nel 2020, funge da piattaforma che consente alla comunità imprenditoriale di partecipare agli sforzi globali per lo sviluppo sostenibile. La CISCE, la prima esposizione al mondo a livello nazionale dedicata alle catene di approvvigionamento, riunisce 676 aziende e istituzioni da 85 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali per mostrare come IA, manifattura avanzata, energia pulita e innovazione sanitaria stiano rimodellando le industrie globali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)