Cina: lo spettacolo delle "onde di uccelli" nella zona umida di Nandagang
Cina: lo spettacolo delle “onde di uccelli” nella zona umida di Nandagang
Quasi 10.000 alzavole del Baikal si sono radunate nella zona umida di Nandagang, nella provincia cinese dello Hebei, creando spettacolari "onde di uccelli" nel cielo: un arrivo da record che mette in luce l'ecosistema florido della zona umida nell'area Patrimonio mondiale del Mar Giallo/Mar di Bohai. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)