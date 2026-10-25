Home Video News Xinhua Cina, l’industria dei camper punta alla conquista dei mercati esteri
Cina, l’industria dei camper punta alla conquista dei mercati esteri
Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong, rappresenta oltre la metà delle esportazioni di camper del Paese. Progetti personalizzati, una solida catena di approvvigionamento locale e procedure di sdoganamento più rapide stanno aiutando i produttori a conquistare i mercati esteri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)