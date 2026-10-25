Home Video News Xinhua Cina, la polizia vigila anche sopra le nuvole
Cina, la polizia vigila anche sopra le nuvole
A 1.918 metri sul livello del mare, le luci di questo avamposto di polizia rimangono accese per tutta la notte. Mentre migliaia di escursionisti salgono sul monte Wugong dopo il tramonto, gli agenti pattugliano i sentieri, utilizzano strumenti di polizia intelligenti per localizzare i visitatori dispersi e si addentrano nelle montagne quando sono necessari interventi di soccorso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)