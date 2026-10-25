Home Video News Xinhua Cina, Canyon Pingshan, gemma nascosta dove barche sembrano galleggiare in aria
Cina, Canyon Pingshan, gemma nascosta dove barche sembrano galleggiare in aria
Avete mai sognato di galleggiare nel cielo? Nel canyon di Pingshan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, le acque cristalline color smeraldo creano l'illusione di barche sospese a mezz'aria. A Wuchimen, imponenti pareti rocciose si avvicinano fino a formare uno spettacolare passaggio largo appena 1,6 metri, dove la luce del sole danza sull'acqua e la natura offre uno spettacolo mozzafiato. Nessun filtro, solo la magia di Pingshan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)