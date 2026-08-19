Cina: l’IA dà vita alla mitologica “Corte Celeste”

E se la mitologica "Corte Celeste" cinese prendesse vita attraverso l'IA? Un giovane commesso di un negozio di occhiali di Chengdu sta trasformando i ricordi d'infanzia legati alla mitologia cinese in mondi mozzafiato generati dall'IA, ispirandosi a "Viaggio in Occidente", al "Libro dei monti e dei mari", nonché a paesaggi iconici della Cina. Le sue creazioni hanno raccolto oltre 5 milioni di visualizzazioni all'estero in appena quattro giorni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)