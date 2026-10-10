Cina, “China Haul” diventa una tendenza globale sui social media

Di recente, "China Haul" è diventato una nuova tendenza tra i visitatori stranieri, dopo "China Travel" e "Chinamaxxing". Considerando la Cina un paradiso dello shopping, i viaggiatori portano a casa non solo oggetti di uso quotidiano, ma anche smartphone, fotocamere e cuffie. Dietro ogni tendenza "China+" c'è una comprensione più completa del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)