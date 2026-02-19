Cina, l’energia rinnovabile utilizzata per riscaldare le serre di fiori

Durante la Festa di Primavera, i mercati dei fiori in Cina sono in piena "fioritura". Nella provincia cinese orientale dello Shandong, energie sostenibili come il calore geotermico, l'energia solare e l'acqua di miniera stanno sostituendo il riscaldamento tradizionale, mantenendo calde le serre e consentendo così di contenere i costi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)