Cina: l’ecosistema dell’innovazione in forte accelerazione nel 2025

Dai modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia ai robot umanoidi, fino ai lanci spaziali commerciali, l'ecosistema dell'innovazione cinese ha accelerato nel 2025. Forte di una catena industriale completa e di una rapida applicazione nel mondo reale, le scoperte più rivoluzionarie stanno trasformando le idee in risultati concreti, sulla Terra come oltre l'atmosfera. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)