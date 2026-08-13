Home Video News Xinhua Cina: scienziati USA, restrizioni alla ricerca danneggeranno gli Stati Uniti
Cina: scienziati USA, restrizioni alla ricerca danneggeranno gli Stati Uniti
Mentre la Casa Bianca si attiva per limitare drasticamente la collaborazione nella ricerca finanziata a livello federale con la Cina, gli scienziati statunitensi avvertono che tale politica potrebbe danneggiare la competitività scientifica degli stessi Stati Uniti, ha riferito il Washington Post. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)