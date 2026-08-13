Home Video News Xinhua Cina, un incontro con i cervi ai piedi dei monti Qilian
Cina, un incontro con i cervi ai piedi dei monti Qilian
Può una manciata di snack rendere il visitatore più popolare in un parco di cervi rossi? Ai piedi dei monti Qilian, nella Cina nord-occidentale, i visitatori possono passeggiare tra praterie aperte, dare da mangiare ai cervi rossi e avvicinarsi a questi docili animali. Ecco uno speciale incontro con i cervi in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)