Home Video News Xinhua Cina: ZXMOTO, pilota Debise è fonte d’ispirazione per giovani motociclisti
Cina: ZXMOTO, pilota Debise è fonte d’ispirazione per giovani motociclisti
"Questo potrebbe aiutare i giovani piloti cinesi a inseguire il loro sogno". Il pilota francese Valentin Debise, che gareggia per la casa motociclistica cinese ZXMOTO, intende donare un trofeo vinto in un campionato da mettere all'asta per sostenere e ispirare i giovani piloti cinesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)