PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Durante ogni primavera, quando a Pechino si riuniscono le “due sessioni” annuali della Cina, le discussioni dei legislatori e dei consiglieri politici nazionali vanno ben oltre gli obiettivi macroeconomici e i piani nazionali.

Le riunioni rappresentano anche un’opportunità per loro e per il presidente Xi Jinping, a sua volta un legislatore nazionale, di approfondire le preoccupazioni quotidiane della gente comune: alloggi e trasporti sicuri, occupazione, sanità, istruzione e altri dettagli concreti che plasmano la vita di tutti i giorni.

A più di 2.100 chilometri da Pechino, il destino di un piccolo villaggio di montagna nella prefettura autonoma Yi di Liangshan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, gravava da tempo sulla mente di Xi, che è anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e presidente della Commissione militare centrale.

Durante le “due sessioni” del 2017, partecipando a una deliberazione con i legislatori del Sichuan, Xi espresse la sua preoccupazione dopo aver visto dei servizi dei media secondo cui i cittadini di Atulie’er, da molti noto come il “villaggio sulla rupe”, dovevano salire scale di rattan tenendosi aggrappati a un precipizio per raggiungere l’esterno.

“Vederlo mi ha lasciato il cuore pesante, è stato profondamente angosciante”, ha ricordato Xi, che ha affermato di essersi poi sentito in qualche modo sollevato dopo aver appreso che, entro la fine del 2016, era stata completata una nuova scala d’acciaio con corrimano, migliorando le condizioni di spostamento per gli abitanti del villaggio.

Arroccato in una conca montana a un’altitudine di 1.600 metri, Atulie’er era un emblema delle aree colpite dalla povertà della Cina occidentale. Dopo che Xi assunse la massima carica, la Cina avviò una campagna nazionale contro la povertà, con l’obiettivo di portare tutti i residenti rurali al di sopra della soglia della povertà assoluta nell’arco di circa un decennio, per un totale di quasi 100 milioni di persone. L’intera nazione fu mobilitata a sostegno di questo sforzo.

Xi, in particolare, viaggiò a lungo per ispezionare in prima persona le attività per la riduzione della povertà. Si servì inoltre di alcune occasioni chiave, come le “due sessioni”, per sollecitare progressi, coordinare gli interventi e ascoltare i riscontri dalla base.

Alla riunione del 2022, Xi fu informato sui nuovi aggiornamenti provenienti dal “villaggio sulla rupe”. Nell’ambito di un programma di ricollocamento guidato dallo Stato, pensato per assistere i cittadini di aree inospitali, gli abitanti del villaggio di Atulie’er avevano iniziato a trasferirsi in un capoluogo di contea vicino. La comunità stava inoltre sviluppando il turismo come nuova fonte di reddito.

Dopo aver esaminato le foto del villaggio prima e dopo, Xi pose domande dettagliate sulla scolarizzazione dei bambini e sull’accesso ai servizi medici per gli anziani. Questa volta, apparve rassicurato.

“Il villaggio ha davvero fatto un grande passo avanti, grazie al Partito e alle politiche del Paese. Stiamo pianificando progetti come un campo d’avventura nei canyon e un campo di esperienze culturali, e la vita sta migliorando sempre di più”, ha dichiarato Jilie Ziri, legislatore di Liangshan.

Nel corso degli anni, il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione è rimasto centrale nell’agenda di Xi alle “due sessioni”. Il presidente ha seguito da vicino gli sviluppi nel villaggio di Shibadong, nella provincia centrale cinese dello Hunan, dove molti giovani migranti sono tornati dalle più prospere regioni costiere orientali per avviare attività, immettendo nuova vitalità nella loro città natale.

La sua attenzione per le questioni legate alle condizioni di vita abbraccia diverse regioni e differenti esigenze di sviluppo. Durante le “due sessioni” del 2021, Xi partecipò con i legislatori della provincia del Qinghai e pose domande sulla vita quotidiana in un piccolo villaggio sull’altopiano del Qinghai-Tibet. I cittadini hanno sviluppato industrie locali caratteristiche, che vanno dal ricamo in stile etnico ai progetti di energia solare, adattate alle condizioni uniche della regione.

L’approccio incentrato sulle persone è stato evidente anche durante le “due sessioni” dello scorso anno, quando Xi ha incontrato Li Xiaona, una legislatrice della provincia orientale cinese del Jiangsu. Xi ha posto domande nel dettaglio sulle condizioni nella sua comunità e ha definito aspettative specifiche.

Le mense per anziani, ha dichiarato il presidente, dovrebbero operare in modo adeguato alle circostanze locali e restare finanziariamente sostenibili. I servizi di assistenza domiciliare agli anziani dovrebbero essere rafforzati e dovrebbero essere formati più professionisti di medicina geriatrica e assistenza infermieristica.

Quest’anno, uno dei principali focus delle “due sessioni” sarà l’adozione del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) del Paese, un piano chiave che guida la spinta della Cina verso la modernizzazione.

“La modernizzazione cinese mette al primo posto il benessere del popolo. Tutto il lavoro del Partito e del governo mira a garantire al popolo una vita più felice”, ha dichiarato Xi.

Lo scorso ottobre, la leadership del Partito ha approvato una serie di raccomandazioni per la stesura del piano, che comprendevano una sezione dedicata a garantire e a migliorare il benessere pubblico. Questa sezione riguarda occupazione, distribuzione del reddito, istruzione, previdenza sociale, alloggi e sanità, ambiti strettamente legati alla vita quotidiana delle persone.

Il mese scorso, Xi ha visitato un’area del centro di Pechino durante la sua ispezione prima della Festa di primavera, fermandosi in una casa di riposo e in una mensa comunitaria, dove ai clienti di 60 anni e oltre, così come a quelli impiegati in nuove forme di occupazione come i corrieri delle consegne, viene offerto uno sconto.

Xi ha esaminato con attenzione i piatti e ha chiesto al personale se le operazioni della mensa fossero sostenibili. Ha anche parlato con i corrieri delle consegne che stavano riposando nel ristorante, chiedendo del loro lavoro e della loro vita quotidiana.

Il PCC ha recentemente avviato una campagna di cinque mesi che coinvolge tutto il Partito per guidare i suoi membri, in particolare i funzionari, a stabilire e mettere in pratica una corretta visione di cosa significhi operare bene. Ai funzionari di tutti i livelli di governance viene chiesto di mantenere un approccio incentrato sul popolo e di intraprendere azioni più concrete per soddisfare i bisogni pubblici.

“Il PCC considera il servizio al popolo e il miglioramento del suo benessere come il parametro più importante per valutare la performance, e usa la misura in cui i funzionari apportano benefici tangibili al popolo come un importante punto di riferimento nella valutazione della loro performance”, ha dichiarato Xi.

