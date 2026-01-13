Home Video News Xinhua Cina: la pesca invernale al lago Chagan mantiene viva una tradizione millenaria
Quando il lago Chagan è ricoperto da una solida lastra di ghiaccio, una tradizione millenaria di pesca invernale torna a vivere nel nord-est della Cina. Assistere all'uscita del propizio "primo pesce" porta con sé auspici di prosperità, felicità e abbondanza anno dopo anno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)