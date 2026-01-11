WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Chen Shaohui, responsabile del dipartimento di restauro dei beni culturali tessili, esamina un reperto tessile presso il centro di protezione dei beni culturali di Jingzhou, nella provincia centrale cinese dell’Hubei, il 9 gennaio 2026. I beni culturali organici, rappresentati ad esempio dalle tavolette di bambù, pongono notevoli sfide alla conservazione del patrimonio. Negli ultimi anni, il centro di protezione dei beni culturali di Jingzhou, nella provincia dell’Hubei, si è concentrato sull’innovazione e sull’applicazione di tecniche di conservazione per i beni culturali organici, impegnandosi a garantire una tutela completa di questi reperti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
