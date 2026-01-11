Cina: Jingzhou punta su ricerca e restauro dei reperti storici (1)

(260110) -- WUHAN, Jan. 10, 2026 (Xinhua) -- Chen Shaohui, head of the textile cultural relics restoration department, checks a textile cultural relic at the cultural relics protection center in Jingzhou, central China's Hubei Province, Jan. 9, 2026. Organic cultural relics represented by bamboo slips pose significant challenges in cultural relic preservation. In recent years, the cultural relics protection center in Jingzhou of Hubei Province has focused on innovation and application of preservation techniques for organic cultural relics, striving to ensure comprehensive care for such items. (Xinhua/Du Zixuan)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Chen Shaohui, responsabile del dipartimento di restauro dei beni culturali tessili, esamina un reperto tessile presso il centro di protezione dei beni culturali di Jingzhou, nella provincia centrale cinese dell’Hubei, il 9 gennaio 2026. I beni culturali organici, rappresentati ad esempio dalle tavolette di bambù, pongono notevoli sfide alla conservazione del patrimonio. Negli ultimi anni, il centro di protezione dei beni culturali di Jingzhou, nella provincia dell’Hubei, si è concentrato sull’innovazione e sull’applicazione di tecniche di conservazione per i beni culturali organici, impegnandosi a garantire una tutela completa di questi reperti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

