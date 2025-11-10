Cina-Italia: imprese stringono legami attraverso CIIE aprendo nuovo capitolo cooperazione

Le aziende cinesi e italiane del settore alimentare e dei prodotti agricoli caratteristici hanno stretto nuovi legami in occasione dell'ottava edizione della China International Import Expo (CIIE), aprendo congiuntamente un nuovo capitolo di cooperazione. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)