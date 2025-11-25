Cina: iniziata costruzione dell’iconico Ice-Snow World di Harbin

La costruzione dell'Ice-Snow World di Harbin, il parco stagionale situato nel capoluogo della provincia nordorientale cinese di Heilongjiang, è ufficialmente iniziata. Conosciuto come il più grande parco a tema ghiaccio e neve del mondo, la sua apertura è prevista a tra metà e fine dicembre di quest'anno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)