Cina: in corso attività in tutto il Paese per celebrare Festa delle lanterne (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli artisti mettono in scena una danza del drago per celebrare la Festa delle lanterne a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 3 marzo 2026. In tutta la Cina si sono tenute varie attività vivaci per celebrare la Festa delle lanterne, che cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese, ossia il 3 marzo di quest’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
